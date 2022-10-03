В Барнауле у иностранца изъяли героин на 20 млн рублей

Изъятые наркотики Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

В Барнауле задержан жителя Центрально-Азиатского региона с партией героина в особо крупном размере. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет 20 млн рублей, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

В сентябре правоохранители получили информацию о том, что гражданин одной из Центрально-Азиатских Республик хочет продать крупную партию героиносодержащей смеси в Алтайском крае. Мужчина жил в Барнауле по трудовому патенту.

Для проверки данных сотрудники ФСБ провели эксперимент. Сначала иностранец продал пробную партию наркотика, а затем - 976 граммов героина. Сразу после «сделки» мужчину задержали.

Во время обыска по его месту жительства в краевой столице обнаружили еще три свертка наркотического вещества, которые, по предварительной информации, иностранец также планировал продать.

Общая масса изъятого из незаконного оборота наркотика составила почти 4 килограмма. По оценкам экспертов, такая партия содержит около 16 тысяч разовых доз, а на черном рынке оценивается в 20 млн рублей.

- Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), - подчеркнули в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение и по решению суда заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в Барнауле две сестры 19 и 20 лет попались на наркотиках. Они нашли приглашение «поработать» в интернете и планировали сделать серию закладок. По данным полиции, девушек взяли при попытке сбыта партии весом более 50 граммов. В их рюкзаке и сумке было обнаружено 19 свертков с синтетическим средством. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Правоохранители напоминают, что преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотических средств, относятся к категориям тяжких и особо тяжких. За них предусмотрено серьезное наказание. Например, по ч.1 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотиков) - лишение свободы от 4 до 8 лет. Кроме того, статьей 230 УК РФ предусмотрена ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За это грозит до 15 лет лишения свободы.

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