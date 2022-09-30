В Барнауле на митинг-концерте в поддержку референдумов выступил Григорий Лепс

Григорий Лепс Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 30 сентября прошел митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На концерте с обращением выступил известный певец Григорий Лепс.

Артист говорил о важности объединения народа и патриотизме.

- Вам всем любви, добра, счастья и здоровья. Цените, любите и уважайте друг друга. Это всегда помогает! - резюмировал Григорий Лепс.

В завершении своего выступления певец исполнил несколько патриотических композиций.

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