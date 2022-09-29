Григорий Лепс бесплатно выступит на концерте в Барнауле (обновлено)

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 30 сентября, в Барнауле пройдет митинг-концерт в поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщили в минкультуры Алтайского края, на концерте бесплатно выступит народный артист России Григорий Лепс.

Кроме Лепса на концерте споют алтайские группы «Фогель и КО» и «Провинция». Послушать музыкантов можно будет на площади Сахарова. Начало концерта – в 14:00.

Напомним, из-за проведения патриотической акции площадь Сахарова будет перекрыта до 16:00 30 сентября.

UPD. Информация не подтвердилась. Григорий Лепс не будет выступать перед барнаульцами, но примет участие в митинге.