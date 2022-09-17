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Спорт17 сентября 2022 5:42

Барнаулец Александр Соболев вошел в окончательный состав сборной России

Он воспитанник барнаульского «Динамо»
Герман Архаров
Александр Соболев (фото: РФС)

Александр Соболев (фото: РФС)

Воспитанник барнаульского «Динамо» футболист Александр Соболев попал в окончательный состав сборной России. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Накануне тренерский штаб сборной России назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии. Туда вошел Александр Соболев.

Добавим, что другой алтайский футболист Артём Карпукас сыграет за молодежную сборную.

Напомним, Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.