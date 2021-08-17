Барнаулец Александр Соболев подписал новый контракт с московским «Спартаком»

Александр Соболев (фото: пресс-служба ФК "Спартак-Москва")

Воспитанник барнаульского «Динамо», нападающий Александр Соболев подписал с московским «Спартаком» новый контракт.

Напомним, Александр Соболев начал выступать за красно-белый клуб с января 2020 года. До конца сезона он выходил на поле в составе столичной команды на правах аренды, а после, в мае, подписал первый контракт со «Спартаком». Теперь его можно назвать пробным и этот испытательный срок барнаулец с достоинством преодолел.

В прошлом сезоне в списке бомбардиров Александр Соболев занял пятое место. На его персональном счету 14 голов. Вперед он пропустил зенитовцев Артема Дзюбу (20) и Сердара Азмуна (19), одноклубника Джордана Ларссона (15) и Джордже Деспотовича из «Рубина» (14).

В целом же за «Спартак» Соболев провел 42 матча и отметился 19-ю голами.

– Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле — будь это две минуты или весь матч, — делаю все, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее! От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, «Спартак»! – цитирует самого игрока пресс-служба клуба.

Причем стоит отметить, что в ноябре 2020 года Александр перенес операцию на колене, но достаточно быстро восстановился и вновь приступил к тренировкам. Так что даже этот эпизод не заставил руководство клуба усомниться в своем выборе.

Новое соглашение с игроком рассчитано на пять лет, но при этом новые условия контракта вступят в силу только с 2021 года.

А в это время новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин составил список из 31 фамилии, кого намерен вызвать для подготовки к отборочным играм Чемпионата мира-2022 с Хорватией (1 сентября, Москва, 21:45 мск), Кипром (4 сентября, Никосия , 19:00 мск) и Мальтой (7 сентября, Москва, 21:45 мск). К сожалению, мест в линии нападения всегда мало и в этот раз Александр Соболев туда не вошел, но зато вызов получили два других барнаульца – полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. При этом тренерский штаб не исключает, что могут быть изменения в составе национальной команды.

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