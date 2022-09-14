Теплее станет в грядущие выходные Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидается потепление до +20 градусов. По прогнозам синоптиков в регион придет настоящее бабье лето.

В ближайшие дни средняя температура воздуха, по данным Гидрометцентра, составит от +12 до +19 градусов. Теплее станет уже в грядущие выходные, 17 и 18 сентября. Столбики термометров покажут +20 градусов, а местами и еще выше. Отмечается, что будет преимущественно без осадков.

Ранее мы писали, что синоптик рассказал об особенностях бабьего лета в Алтайском крае. Подробности можно прочитать здесь.

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