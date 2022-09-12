Бабье лето 2022 в Алтайском крае все-таки будет: когда ожидается резкое потепление

Осень еще порадует жителей и гостей региона теплыми днями Фото: Олег УКЛАДОВ

За окном прохладная погода, однако отчаиваться не стоит – совсем скоро в регионе в вновь потеплеет. О том, когда в Алтайском крае начнется настоящее бабье лето и какой температуры ждать, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, в Алтайском крае не так давно закончилось "молодое" бабье лето. Оно продолжалось с 28 августа по 7 сентября. В эти дни в регионе воздух прогревался до +30 градусов и выше. После пика тепла на прошлой неделе, столбики термометров устремились вниз. Прохладно в Алтайском крае будет как минимум до середины этой недели.

К счастью, осень еще порадует жителей и гостей региона теплыми днями. С 14 сентября в Алтайском крае начнется настоящее бабье лето, которое продлится до 17-18 сентября. Из-за влияния антициклона в регионе заметно потеплеет. Ночью ожидается 0…+5 градусов, местами заморозки. Днем будет +12…+17 градусов.

– Классическое бабье лето характеризуется в тем, что в регионе стоит ясная теплая погода, без осадков. Правда, сначала в регионе будет прохладно, однако потом воздух начет постепенно прогреваться, – пояснила синоптик.

Добавим, что в регионе действует штормовое предупреждение. В Алтайском крае до 12 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожароопасность.

Ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода в ближайшие дни.

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