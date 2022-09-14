Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2022 7:25

В Бийске горел частный дом из-за неправильного использования печи

Возгорание ликвидировали пожарные
Антонина Лышова
В ликвидации возгорания участвовало 15 пожарных

В ликвидации возгорания участвовало 15 пожарных

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 14 сентября произошел пожар в частном доме на улице Рождественская. Возгорание локализовали пожарные, сообщает «Бийсккий рабочий» со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Уточняется, что в ликвидации пожара участвовало 15 пожарных. Сильно повреждена крыша дома. Люди не пострадали. Установлена причина возгорания – неправильное использование печи.

Ранее мы писали, что на оживленной улице в наукограде горел отечественный автомобиль. На месте работали пожарные, пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бийске на оживленной улице горел отечественный автомобиль

Причины возгорания уточняются (подробнее)