В Бийске горел частный дом из-за неправильного использования печи

В ликвидации возгорания участвовало 15 пожарных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 14 сентября произошел пожар в частном доме на улице Рождественская. Возгорание локализовали пожарные, сообщает «Бийсккий рабочий» со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Уточняется, что в ликвидации пожара участвовало 15 пожарных. Сильно повреждена крыша дома. Люди не пострадали. Установлена причина возгорания – неправильное использование печи.

Ранее мы писали, что на оживленной улице в наукограде горел отечественный автомобиль. На месте работали пожарные, пострадавших нет.

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