В Бийске на оживленной улице горел отечественный автомобиль

Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"

В Бийске горел автомобиль ВАЗ на улице Вали Максимовой в районе дома №86. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

- Сообщение поступило в 12:30. Для тушения выезжали два пожарных расчёта, пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - пишут в группе.

На данный момент причина пожара уточняется. Ранее мы писали, что в Новоалтайске на заправочной станции горела машина.

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Причины возгорания не сообщаются (подробнее)