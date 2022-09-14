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Происшествия14 сентября 2022 6:29

В Бийске на оживленной улице горел отечественный автомобиль

Причины возгорания уточняются
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"

В Бийске горел автомобиль ВАЗ на улице Вали Максимовой в районе дома №86. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

- Сообщение поступило в 12:30. Для тушения выезжали два пожарных расчёта, пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - пишут в группе.

На данный момент причина пожара уточняется. Ранее мы писали, что в Новоалтайске на заправочной станции горела машина.

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Причины возгорания не сообщаются (подробнее)