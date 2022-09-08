На заправке в Новоалтайске горела машина

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"
В Новоалтайске поздним вечером 7 сентября на автозаправочной станции горел автомобиль. Об этом рассказывают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
- В Новоалтайске на заправке по улице Октябрьской загорелся автомобиль, - пишут в группе.
На данный момент нет информации о причинах возгорания. По кадрам видно, что на месте ЧП работали пожарные. Ранее мы писали, что на шоссе Ленточный бор в Барнауле горело известное кафе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле полыхало кафе на шоссе Ленточный бор
Возгорание потушили пожарные (подробнее)