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Происшествия8 сентября 2022 2:26

На заправке в Новоалтайске горела машина

Причины возгорания не сообщаются
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске поздним вечером 7 сентября на автозаправочной станции горел автомобиль. Об этом рассказывают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

- В Новоалтайске на заправке по улице Октябрьской загорелся автомобиль, - пишут в группе.

На данный момент нет информации о причинах возгорания. По кадрам видно, что на месте ЧП работали пожарные. Ранее мы писали, что на шоссе Ленточный бор в Барнауле горело известное кафе.

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