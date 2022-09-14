В барнаульском парке пройдет зажигательная дискотека 70-х и арт-пикник

Начало дискотеки в 17:00 18 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в парке “Изумрудный” на выходных пройдет дискотека 70-х и арт-пикник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Вход на мероприятия свободный.

В субботу, 17 сентября, пройдет арт-пикник. Начало в 18:00. На сцене молодежного амфитеатра выступят местные поэты и музыканты. Также в парке будет работать выставка в формате сушки, где могут разместить свои работы фотографы и художники.

В воскресенье, 18 сентября, барнаульцев приглашают потанцевать под хиты 70-х годов. Начало дискотеки в 17:00, она продлится до 21:00. Место встречи - площадка у главного входа в парк.

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