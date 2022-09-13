Период ретроградного Меркурия продлится с 10 сентябре 2022 до 2 октября 2022 Фото: Олег ПЕТРОВ

10 сентября произошел разворот Меркурия в ретроградное движение. Что это значит и как повлияет такое движение планеты на людей, рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

- Не стоит пугаться ретроградного Меркурия, – говорит специалист по звездам и планетам. – Очень часто слышу, как многие объясняют всякого рода трагедии, ЧП и конфликты этим явлением. На самом деле, негативные события возможны, но в основном это мелкие неприятности.

По словам Веры Топчеевой, сейчас самое время исправить допущенные в прошлом ошибки и завершить старые дела. А вот ничего нового начинать не стоит. Нужно больше размышлять о прошлом и быть внимательными, чтобы не наделать ошибок и глупостей в будущем.

- Ретроградное движение планет в астрологии – это когда кажется, что они будто начинают двигаться назад (на самом деле, это лишь видимость). Поэтому и люди начинают возвращаться мыслями в прошлое. Многие разговоры будут сводиться к воспоминаниям, анализу минувших событий и поступков. Не отталкивайте от себя такие мысли и разговоры, так как они помогут вам вынести определенные уроки, - уверяет астролог.

Также это отличное время, чтобы навести генеральную уборку, выкинуть старый хлам. А вот новые покупки пока делать не стоит.

- Также в этот период не стоит запускать свое здоровье, давать напрасные обещания, закрывать глаза на старые проблемы, ссориться с людьми, - говорит Вера Топчеева. – Я бы посоветовала быть в любой ситуации спокойными, не обострять обстановку, потому что в этот период у людей возможны вспышки агрессии.

Астролог отметила, что завершится ретроградное движение Меркурия 2 октября 2022 года.

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