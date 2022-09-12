Движение ограничат на 1,5 часа Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в понедельник, 12 сентября, в Алтайском крае ограничат движение из-за военных. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Причина ограничений – перемещение военных колонн. В связи с этим движение для всех видов транспорта ограничат на следующем участке в Алтайском крае:

- с 18 до 19:30 «село Косиха – а/д подъезд к населенному пункту Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Украинский».

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее мы писали о том, что 12 сентября на оживленном перекрестке в Барнауле отключали светофор.