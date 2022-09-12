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Общество12 сентября 2022 2:27

На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофор

Автомобилистам и пешеходам нужно быть внимательными
Герман Архаров
Светофор не будет работать несколько часов

Светофор не будет работать несколько часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 сентября, на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор в Барнауле несколько часов не будет работать светофор. Об этом сообщает мэрия.

Электронный регулировщик не будет работать на перекрестке с 8 до 13 часов. Причина отключения – плановый ремонт на сетях электроснабжения.

Автомобилистам и пешеходам нужно быть особо внимательными на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор, соблюдать ПДД и требования знаков.