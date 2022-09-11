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Политика11 сентября 2022 10:28

В Барнауле явка на выборах по итогам второго дня осталась низкой

Самыми активными оказались жители Ленинского района
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Выборы в Барнауле 2022

Выборы в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам второго дня голосования в Барнауле осталась самая низкая явка по стране - 7,33% по состоянию на 20.00, сообщает Алтайкрайизбирком.

– По итогам второго дня голосования в выборах депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва приняло участие 38 606 избирателей, - говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии.

Это и есть те самые 7,33%. При этом самыми активными стали жители Ленинского района – 8,08% – 8353 человека, а меньше всего на участки пришли в Октябрьском районе - 4326 человек.

Напомним, сегодня, 11 сентября, среди всех голосующих также был губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он посетил №253-й избирательный участок.