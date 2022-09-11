В Барнауле явка на выборах по итогам второго дня осталась низкой

Выборы в Барнауле 2022
Фото: Олег УКЛАДОВ
По итогам второго дня голосования в Барнауле осталась самая низкая явка по стране - 7,33% по состоянию на 20.00, сообщает Алтайкрайизбирком.
– По итогам второго дня голосования в выборах депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва приняло участие 38 606 избирателей, - говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии.
Это и есть те самые 7,33%. При этом самыми активными стали жители Ленинского района – 8,08% – 8353 человека, а меньше всего на участки пришли в Октябрьском районе - 4326 человек.
Напомним, сегодня, 11 сентября, среди всех голосующих также был губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он посетил №253-й избирательный участок.