Губернатор Виктор Томенко сходил на выборы депутатов БГД

Виктор Томенко на выборах Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в воскресенье, 11 сентября, посетил выборы и отдал свой голос за одного из кандидатов в депутаты Барнаульской городской думы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Глава региона прошел процедуру голосования на избирательном участке №253. Пользуясь случаем, он подчеркнул, что в крае проходят масштабные выборы и очень важно в последний день успеть выполнить свой гражданский долг.

- Этим мы сегодня отличаемся от всех регионов Российской Федерации. Очень важно на таких массовых выборах, чтобы все прошло организованно, доступно, чтобы каждый человек имел возможность получить бюллетень, выразить свою волю, - сказал Виктор Томенко.

Виктор Томенко на выборах Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ранее за ходом голосования уже понаблюдал глава Барнаула Вячеслав Франк.