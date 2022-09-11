Глава Барнаула побывал на избирательном участке

Вячеслав Франк на избирательном участке Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на избирательном участке №227 и ознакомился с ходом голосования.

Данный избирательный участок находится в школе №1.

– В городе более 500 тысяч избирателей, сегодня, как и в предыдущее два дня открылись все 259 участков для голосования. На мой взгляд, трехдневный формат голосования вполне удобен для каждого — можно в своем графике найти 15-20 минут времени, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее родного Барнаула, - считает мэр Барнаула.

Также он подчеркнул, что избирательные комиссии работают исправно и оперативно реагируют на различные вопросы, недопонимания и нарушения.

Напомним, сегодня, 11 сентября, заключительный день, когда жители краевой столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты БГД.