Из-за крестного хода на алтайской трассе образовалась пробка

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на одной из дорог образовалась пробка. В группе “Инцидент Барнаул” сообщают, что скопление машин произошло из-за крестного хода.

- На заринской трассе образовалась пробка, - уточняют место в группе.

По кадрам видно, что группа людей во главе с православными служителями передвигается по дороге в сопровождении экипажа полиции. Ранее мы писали, что на алтайской трассе автомобиль опрокинулся на бок. В ДТП есть пострадавшие, их увезли в больницу.

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На месте работали сотрудники полиции (подробнее)