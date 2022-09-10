На алтайской трассе автомобиль опрокинулся на бок, есть пострадавшие

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае 9 сентября на трассе легковой автомобиль опрокинулся на бок. В ДТП есть пострадавшие, сообщают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.
- На трассе “Поспелиха - Шипуново” произошла авария с опрокидыванием автомобиля на бок, - пишут в группе.
На месте работали сотрудники полиции. Уточняется, что пострадавших увезли в больницу. На данный момент уточняются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что в Ребрихинском районе 8 сентября произошло смертельное ДТП. В аварии погибли двое человек, а еще трое пострадали.
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