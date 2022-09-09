Двое человек погибли во время страшного ДТП на алтайской трассе

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

8 сентября около 16.10 на трассе «Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан» в Ребрихинском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погибли двое человек, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель 1991 года рождения на Mitsubishi Outlander двигался в сторону села Мамонтово и выехал на встречку. Он столкнулся с Chevrolet Cobalt, которым управлял водитель 1969 года рождения

Водитель Chevrolet скончался на месте аварии, а его пассажирка 1972 года рождения умерла при транспортировке. Еще двоих пассажиров из этого авто – парня и девушку доставили в Ребрихинскую ЦРБ. Водителя Outlander также увезли с травмами в Павловскую ЦРБ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.