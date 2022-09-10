В Барнауле на выборах в первый день явка избирателей превысила 4%

Меньше всего явка составила в Октябрьском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в первый день на выборах депутатов гордумы проголосовало 21402 человека. Явка избирателей по состоянию на 20:00 9 сентября составила 4,06%. Об этом сообщают в телеграм-канале Избиркома Алтайского края.

Самыми активными стали жители Ленинского и Центрального районов. Явка составила 4, 41%.

- В абсолютном выражении это 4554 и 4368 избирателей соответственно, - уточняют в телеграм-канале.

В Индустриальном районе проголосовали 7470 человек, что составляет 3,98%. В Железнодорожном районе приняли участие в выборах 2784 избирателя. Явка составляет 3,84%. Меньше всего явка составила в Октябрьском районе - 3,46%. На выборы в первый день пришли 2226 человек.

Напомним, что масштабные выборы в Алтайском крае будут идти три дня - с 9 по 11 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

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