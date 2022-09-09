Муниципальные выборы в Алтайском крае – самые масштабные в стране

Единый день голосования назначен на 11 сентября. Однако в Барнауле выборы депутатов в Барнаульскую городскую думу пройдут с 9 по 11 сентября. Избирательные участки открываются в 8 часов, сообщает «Толк».

С 8 сентября уже начала свою работу избирательная комиссия и информационный центр «Выборы – 22». Центр - это место куда станет стекаться вся информация по нарушениям, по проголосовавшим, по активности выборов и т.д.

Издание отмечает, что муниципальные выборы в Алтайском крае – самые масштабные в стране. Избирателям предстоит выбирать из более чем 5,5 тысяч депутатских мандатов. Более чем на 100 избирательных участках поставят комплексы обработки бюллетеней. Почти на 1,5 тыс. участках применят технологию изготовления протоколов с QR-кодом. И почти на всех - металлодетекторы.

В крае зарегистрировано 1,8 млн избирателей. По прогнозам избиркома, 92% из них смогут принять участие в выборах.