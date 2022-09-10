В Барнауле из-за короткого замыкания электропроводки горел частный дом

Площадь пожара составила 40 квадратов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 10 сентября горел дом на проезде Футбольный,6. Пожарные потушили возгорание, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 40 квадратов. В тушении принимали участие 12 человек. По данным ведомства, погибших нет.

Известно, что квартира горела внутри, поэтому пострадали вещи. По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

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