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Происшествия9 сентября 2022 3:11

Два пожара в одно и то же время полыхали в Барнауле

В тушении было задействовано более 60 человек от МЧС
Александра Сапожкова
Пожар в Барнауле 9 сентября 2022 года

Пожар в Барнауле 9 сентября 2022 года

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 9 сентября в Барнауле произошло два пожара в одно и то же время. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Один пожар возник на втором этаже кирпичного дома на проспекте Ленина (на нижнем фото), а другой - на первом этаже идущего под снос деревянного дома на проезде Канатном.

- В тушении пожаров были задействованы 61 человек личного состава и 17 единиц техники, - отметили в ведомстве.

Предварительная причина в обоих случаях – неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в Барнауле 9 сентября 2022 года

Пожар в Барнауле 9 сентября 2022 года

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю