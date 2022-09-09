Два пожара в одно и то же время полыхали в Барнауле

Пожар в Барнауле 9 сентября 2022 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 9 сентября в Барнауле произошло два пожара в одно и то же время. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Один пожар возник на втором этаже кирпичного дома на проспекте Ленина (на нижнем фото), а другой - на первом этаже идущего под снос деревянного дома на проезде Канатном.

- В тушении пожаров были задействованы 61 человек личного состава и 17 единиц техники, - отметили в ведомстве.

Предварительная причина в обоих случаях – неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.