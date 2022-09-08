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Происшествия8 сентября 2022 11:01

В Барнауле водитель легковушки столкнулся с другим авто, а затем протаранил витрину ресторана

ДТП произошло на улице Новосибирская
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 8 сентября водитель легкового автомобиля столкнулся с другой машиной, а затем протаранил витрину ресторана. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что ДТП произошло в микрорайоне Новосиликатный на улице Новосибирская.

- После столкновения водитель продолжил жать газ, возможно, ему стало плохо, - пишут в группе.

Ранее мы писали, что в Республике Алтай пьяный водитель опрокинул «ВАЗ» в кювет. Пострадал 25-летний пассажир.

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