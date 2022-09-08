На Алтае пьяный водитель опрокинул «ВАЗ» в кювет

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 6 сентября 27-летний житель Турочакского района опрокинул автомобиль ВАЗ-2107 в кювет. В результате аварии пострадал 25-летний пассажир. Об этом сообщает МВД по Республике.

Известно, что автомобилист двигался со стороны села Чоя в направление села Карасук. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, поэтому опрокинул машину в кювет. В ДТП пострадал 25-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали.

Водителю медпомощь не понадобилась. В ходе разбирательств было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. На данный момент проводится проверка в соответствии со ст.144-145 УПК РФ.

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