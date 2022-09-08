На Алтае завершены поиски упавшего в Катунь туриста

Поиски мужчины длились три дня
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Республике Алтай завершены поиски упавшего в Катунь жителя Новокузнецка. Спасатели нашли его тело, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отметим, что поиски мужчины длились три дня. Тело нашли на слиянии рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места падения. Тело достали из воды, доставили в Онгудай и передали правоохранителям.
Напомним, что житель Новокузнецка 1979 года рождения пропал в Онгудайском районе 6 сентября. Очевидцы сообщили что он упал в реку Катунь. В поисках мужчины участвовали спасатели, пожарные, сотрудники МВД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Алтае турист упал в Катунь и пропал
Поиски мужчины продолжаются (подробнее)