На Алтае завершены поиски упавшего в Катунь туриста

Поиски мужчины длились три дня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершены поиски упавшего в Катунь жителя Новокузнецка. Спасатели нашли его тело, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Отметим, что поиски мужчины длились три дня. Тело нашли на слиянии рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места падения. Тело достали из воды, доставили в Онгудай и передали правоохранителям.

Напомним, что житель Новокузнецка 1979 года рождения пропал в Онгудайском районе 6 сентября. Очевидцы сообщили что он упал в реку Катунь. В поисках мужчины участвовали спасатели, пожарные, сотрудники МВД.

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