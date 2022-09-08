На Алтае турист упал в Катунь и пропал

К поискам подключились сотрудники полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республики Алтай в Онгудайском районе 6 сентября пропал житель Новокузнецка 1979 года рождения. По предварительным данным, мужчина упал в реку Катунь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике.

- 6 и 7 сентября пожарные и спасатели на плавсредствах проводили поиски на акватории реки Катунь вниз по течению до устья реки Кадрин, протяженностью 20 километров, осматривали береговую линию вдоль реки Катунь, - пишет пресс-служба.

На данный момент не были найдены предметы, которые бы могли указывать на место нахождения мужчины. К поискам подключились сотрудники полиции. Всего задействовано 9 человек и пять единиц техники.

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