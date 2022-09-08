80-летняя жительница столицы Алтайского края помогла поймать телефонного мошенника

О разговоре с мошенниками женщина рассказала своей внучке, работающей в полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 80-летняя женщина помогла поймать мошенника, который работал по схеме «Ваш родственник в беде». Ранее в полицию уже обращались пожилые граждане, которые рассказавали, что их пытались обмануть подобным образов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Известно, что одной из жертв могла стать 80-летняя жительница краевой столицы. Бабушка получила подобный звонок от якобы дочери.

- Разыгрывая спектакль, «лжеродственница» сообщила, что её муж спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и теперь для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела требуются денежные средства в размере 600 000 рублей, - пишет ведомство.

В этот момент пенсионерка поняла, что говорит с мошенницей. О разговоре женщина рассказала своей внучке, работающей в полиции, которая сразу передала всю информацию оперативным сотрудникам. Ее пожилая родственница в это время якобы выполняла инструкцию мошенницы.

По договоренности пенсионерка должна была передать курьеру вместе 600 тыс. рублей другую сумму – 300 тыс. рублей. Женщина сложила газеты и под видом купюр передала курьеру. В этот момент правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

На допросе 40-летний житель Кемеровской области рассказал, что предложение о таком заработке нашел в мессенджере. На данный момент возбуждены уголовные дела по трем фактам по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ.

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