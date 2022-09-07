19-летнего курьера из Барнаула задержали за обман по схеме “Ваш родственник в беде”

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали 19-летнего парня, который работал с мошенниками по схеме “Ваш родственник в беде”. Поймать его удалось после очередной аферы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 72-летний пенсионер. Он рассказал, что ночью ему позвонили. На том конце провода плачущая женщина представилась его дочерью и попросила помочь. Якобы она переходила дорогу на красный сигнал светофора, а ехавшая впереди машина в результате маневра врезалась в столб - пострадали водитель и ребенок, которому срочно нужна операция. Далее трубку взяла якобы женщина-следователь и добавила, что деньги нужны для прекращения уголовного дела.

- В итоге потерпевший отдал приехавшему к нему курьеру 100 000 рублей. После того, как злоумышленник взял деньги, он направился к другому заявителю, которого в это время по аналогичной схеме обманывали телефонные мошенники, и забрал такую же сумму, - пояснили в полиции.

В поисках курьера, забравшего деньги, были задействованы подразделения уголовного розыска, патруль, другие службы. В течение нескольких часов удалось задержать парня 2003 года рождения, у него на руках было 200 тысяч рублей. Он сознался и рассказал, что нашел заработок в интернете. Курьер отправлял ему адреса, где забирать деньги. По данным фактам возбуждены уголовные дела.