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Происшествия1 января 2022 12:52

56-летний барнаулец упал со скалы в Катунь

Он находится в тяжелом состоянии
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Пострадавшего передали медикам

Пострадавшего передали медикам

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В субботу, 1 января, в Чемале 56-летний барнаулец упал со скалы в Катунь. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

- Мужчина упал со скалы на берегу Катуни при запуске фейерверка, - уточняют в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники 5-ой пожарно-спасательной части села Чемал. Они достали барнаульца из реки и передали медикам. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Детали происшествия выясняют следователи.