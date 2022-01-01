Пострадавшего передали медикам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В субботу, 1 января, в Чемале 56-летний барнаулец упал со скалы в Катунь. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

- Мужчина упал со скалы на берегу Катуни при запуске фейерверка, - уточняют в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники 5-ой пожарно-спасательной части села Чемал. Они достали барнаульца из реки и передали медикам. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Детали происшествия выясняют следователи.