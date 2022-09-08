Период бабьего лета в Алтайском крае начнется с 14 сентября

В ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и заморозки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае период бабьего лета в 2022 году продлится с 14 по 21 сентября. Об этом “Толку” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Синоптик отметила, что с 28 августа по 7 сентября в регионе был период молодого бабьего лета. В ближайшие дни погода существенно поменяется. Ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и заморозки до середины следующей недели. С 14 сентября в крае начнет устанавливаться антициклональный тип погоды без осадков с постепенным нарастанием температуры.

- В целом для Алтайского края классический период бабьего лета укладывается в 14-21 сентября. И похоже, что в этом году этот сценарий повторится, - пишет издание.

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