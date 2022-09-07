Заморозки до -2 градусов накроют Алтайский край

Погода испортится Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае резко испортится погода. Столбики термометров пойдут на понижение, также 8 сентября пройдут дожди, возможны грозы и град. В регионе действует штормовое предупреждение. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, уже с 7 сентября из-за прохождения холодного фронта в Алтайском крае постепенно похолодает. В ночь на 8 сентября ожидается +5…+10 градусов, по востоку местами +11…+16 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса.

– Также ожидается усилие ветра до 18-23 м/с, местами шквалы до 25 м/с. Не исключены дожди, возможно, по югу с грозами. Штормовое предупреждение действует до 8 сентября, – рассказала Людмила Юрьевна.

Днем 8, 9 и 10 сентября над районами Алтайского края установится антициклон. В эти дни будет преимущественно без осадков. В регионе подует умеренный ветер. Ночью столбики термометров покажут +3…+8 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+22 градусов.

Синоптик добавила, что ранее в регионе было молодое бабье лето и он находился во власти аномальной жары. Температура воздуха превышала +30 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бийске недалеко от предприятия оборонки горит лес

Порывы сильного ветра принесли дым в город (подробнее)