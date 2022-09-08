В Барнауле полыхало кафе на шоссе Ленточный бор

Площадь пожара составила 115 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 7 сентября горело кафе на улице Ленточный бор. Возгорание потушили пожарные, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что горела крыша здания. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. Для тушения было задействовано семь автоцистерн. Пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины возгорания.

Ранее мы писали, что в Барнауле полицейские задержали подозреваемого в поджоге деревянного кафе в парке «Эдельвейс». Им оказался бывший работник заведения.

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