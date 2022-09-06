Фото места ДТП на Алтае, где погибли мать и ее четверо детей, 5 сентября 2022 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 5 сентября произошло ДТП, в котором погибли женщина и ее четверо детей. После аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает Следком региона.

По данным следствия, вечером 5 сентября 35-летняя жительница Республики Алтай на легковом автомобиле «Хонда» ехала по «Чуйскому траку» в Бийском районе.

- Она выехала на встречную полосу и допустила столкновение с бензовозом. В результате водитель и ее четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет скончались на месте, - сообщили в Следкоме.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП, ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.