На барнаульском перекрестке в жестком ДТП пострадали два водителя

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной произошла жесткая авария. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, столкнулись две иномарки.

На месте работали полицейские, спасатели и медики. Как пишет “Амител” со ссылкой на страховую компанию, в аварии пострадали оба водителя.

- Водитель за рулем Toyota Nadya решил перестроиться, тогда как по среднему ряду ехал мужчина за рулем Toyota Exiv. От удара первая иномарка развернулась и врезалась в забор и металлический гараж, - уточняет обстоятельства ДТП издание.

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