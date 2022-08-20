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Происшествия20 августа 2022 6:08

На барнаульском перекрестке в жестком ДТП пострадали два водителя

На месте работали сотрудники полиции, медики и спасатели
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной произошла жесткая авария. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, столкнулись две иномарки.

На месте работали полицейские, спасатели и медики. Как пишет “Амител” со ссылкой на страховую компанию, в аварии пострадали оба водителя.

- Водитель за рулем Toyota Nadya решил перестроиться, тогда как по среднему ряду ехал мужчина за рулем Toyota Exiv. От удара первая иномарка развернулась и врезалась в забор и металлический гараж, - уточняет обстоятельства ДТП издание.

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