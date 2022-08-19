Бензовоз и тягач столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае

Скриншот поста в паблике "Инцидент Барнаул"

На Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись два грузовика. Как сообщает «Толк» со ссылкой на Госавтоинспекцию, авария произошла 19 августа.

В ГУ МВД по краю пояснили, что авария случилась в 11:00 в Троицком районе недалеко от поселка Гордеевский. Предварительно установлено, что 60-летний мужчина за рулем МАЗ-5334 не сдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Scania Р400 под управлением 53-летнего мужчину. Водитель первого грузовика получил травмы.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.