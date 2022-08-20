В Алтайском крае женщина обокрала подругу во время праздничного застолья

Подозреваемая призналась в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новичихинском районе женщина обокрала свою подругу во время праздничного застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вместе подруги отмечали праздник. Подозреваемая видела, как хозяйка квартиры открыла шкаф и достала одну тысячу рублей, чтобы продолжить веселье. В момент, когда потерпевшая вышла из дома, женщина открыла шкаф и похитила 20 тысяч рублей.

Отметим, что подозреваемая призналась в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские изъяли похищенное.

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