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Общество19 августа 2022 3:14

Бийчанин украл смарт-часы из магазина и попал на камеры

В полицию обратился управляющий магазина
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Бийска задержали по подозрению в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он украл смарт-часы.

В полицию написал заявление управляющий крупного магазина по продаже техники и электроники. Он рассказал, что с прилавка пропали смарт-часы. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого.

- В настоящее время по подозрению в совершении кражи гаджета задержан 35-летний бийчанин. Мужчина в содеянном признался, - рассказали в МВД.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбудили уголовное дело.