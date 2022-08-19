Бийчанин украл смарт-часы из магазина и попал на камеры

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Бийска задержали по подозрению в краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он украл смарт-часы.

В полицию написал заявление управляющий крупного магазина по продаже техники и электроники. Он рассказал, что с прилавка пропали смарт-часы. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого.

- В настоящее время по подозрению в совершении кражи гаджета задержан 35-летний бийчанин. Мужчина в содеянном признался, - рассказали в МВД.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбудили уголовное дело.