Глава СК взял на контроль расследование дела отца, державшего ребенка на цепи в Барнауле

Ход расследования поставлен на контроль Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту истязания ребенка в Барнауле. Ранее стало известно, что 36-летний мужчина держал сына на цепи с гирей, сообщается на сайте федерального аппарата.

В следкоме пояснили, что 14 августа мужчина избил сына, а затем прицепил к его ноге цепь с 24-килограммовой гирей. Ребенку удалось передать сообщение бабушке, она обратилась в полицию, после чего мальчика спасли и передали в спецучреждение. Мальчик рассказал, что его избивали и раньше, а также морили голодом.

- Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - пояснили в СК.

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