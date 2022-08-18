В Барнауле отец посадил 11-летнего мальчика на цепь с 24-килограммовой гирей

Когда пришла полиция, гирю и цепь спрятали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завели уголовное дело из-за истязания отцом 11-летнего ребенка. По предварительным данным, 36-летний мужчина посадил сына на цепь, а к ноге прицепил гирю весом больше 20 кг.

– 14 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о жестоком обращении с 11-летним мальчиком в Барнауле. Сообщено, что к ребенку применялось физическое насилие и незаконные методы воспитания. Правоохранители вышли по месту жительства ребенка – информация подтвердилась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ – о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ближайшее время расследованием займется следственный комитет, пояснили в пресс-службе СК.

По данным telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, отец наказал мальчика за якобы оставленную открытой входную дверь усадьбы. Мужчина жестоко избил ребенка, а после вышел из дома. В это время мальчик попытался дозвониться бабушке, но она не брала трубку. Получилось выйти на связь только со знакомой, которую он попросил передать все бабушке.

Когда отец вернулся, в руках у него была железная цепь, на которую раньше привязывали собаку, а также замок и 24-килограммовая гиря. Отец пристегнул ее к левой ноге, сказав, что так мальчик должен просидеть до 1 сентября, и ушел. Однако после этого позвонила бабушка и заявила, что приедет с полицией. Мальчика отстегнули, но пришедший на место сотрудник полиции нашел припрятанную цепь и гирю.

Ребенка отправили в больницу, где у него диагностировали сотрясение, гематомы головы, ссадины и гематомы на руках, спине, а также обнаружили след от цепи на ноге. Отца задержали.

По данным источника, полицейским мальчик рассказал, что это не первый случай жестокого обращения со стороны родителей. Били его регулярно, причем не только руками и ногами, но и другими предметами. В ход шло все: от табуретки до шнура от мультиварки. А недавно из-за того, что он без разрешения ходил на речку, папа и мама на неделю перевели его на голодную диету – давали лишь хлеб и воду.

– После того, как бабушка несовершеннолетнего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик передан в специализированное учреждение. В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка, – сообщают в пресс-службе прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ребенка выгнали голым на мороз «для воспитания»

Ребенок стоял у входа в дом абсолютно голый и плакал (подробнее)