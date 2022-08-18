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Общество18 августа 2022 6:31

В Барнауле на улице Шумакова построят двойника ЖК «Европейский»

Дома будут отличаться этажностью, при этом вместе они составят единый архитектурный ансамбль
Антонина Лышова
Градостроительный совет принял проект

Градостроительный совет принял проект

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пустующем участке по адресу улица Шумакова, 13 построят многоэтажный дом, который повторит дизайн рядом стоящего комплекса «Европейский». Проект представили на градостроительном совете 17 августа, сообщает «Толк».

Отметим, что дома будут отличаться этажностью. «Европейский» входит в топ-5 самых высокий жилых зданий Барнаула. В этом доме 25 этажей. Его «брат», согласно проекту, будет 16-ти этажный. При этом эти два здания составят единый архитектурный ансамбль, так как дизайн фасадов и планировочных решений совпадает.

В новом жилом комплексе будут 141 квартира. Также предусмотрены подземная парковка на 57 мест и наземная стоянка. Члены градостроительного совета приняли проект, но отметили нюансы в дорожной ситуации, связанные с размещением парковок.

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