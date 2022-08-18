Под строительство квартала может попасть часть садоводства в Южном

Проект одобрили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на градосовете 17 августа рассмотрели проект нового квартала с 24-этажными домами и урбан-виллами в поселке Южном. Однако для его строительства нужно дополнительное укрепление почвы на границе с садоводством “Алтайские зори”. Об этом сообщает “Толк”.

Как пишет издание, есть опасения, что застройщику, чтобы возвести дополнительное укрепление в виде подпорной стенки, нужно будет задействовать территорию садоводства.

Отметим, что впервые эскиз представили на прошлой неделе. Члены градосовета раскритиковали проект из-за того, что застройщик не учел перепад рельефа на участке. Тогда представитель компании отметил, что овраг будет засыпан, а его верхняя часть станет зоной для паркинга.

Отметим, что градосовет принял проект, но дал рекомендацию проконтролировать инженерно-техническую проработку части жилого комплекса на особо сложном участке.

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