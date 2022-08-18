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Происшествия18 августа 2022 2:58

В Бийске “собянинский” трамвай протаранил фуру

Трамвай не пропустил машину
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Бийск"

В Бийске произошло первое ДТП с “собянинским” трамваем. Об этом сообщает “Инцидент Бийск”.

Известно, что авария произошла на пересечении улиц Петра Мерлина и Михаила Митрофанова. Трамвай якобы не пропустил ГАЗель, которая совершала поворот.

Ранее мы писали, что в Смоленском районе Алтайского края на трасе Бийск-Белокуриха произошло смертельное ДТП. Погибла женщина-пассажир.

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