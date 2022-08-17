Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 7:30

В ДТП на трассе Бийск-Белокуриха погиб один человек

Полицейские проводят проверку
Герман Архаров
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

16 августа в Смоленском районе Алтайского края на трасе Бийск-Белокуриха произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21011 ехал со стороны села Смоленское в направлении поселка Линевский. Водитель не уступил дорогу автомобилю Nissan Atlas, который двигался со стороны Бийска в направлении села Смоленское, произошло столкновение.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21011 получил телесные повреждения, его госпитализировали. Пассажир ВАЗ-21011 – женщина 1958 года рождения, скончалась на месте аварии до приезда медиков.

– Пассажиры: двое мужчин 1979 и 1953 года рождения и женщина 1984 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализированы, – добавили в МВД.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.