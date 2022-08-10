Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 12:05

В Барнауле градосвоет одобрил строительство жилого комплекса на улице Христенко

Весь транспорт предлагают сосредоточить в подземных автостоянках
Герман Архаров
Планируется строительство современного ЖК

Планируется строительство современного ЖК

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Проект строительства многоэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по улице В.Т. Христенко одобрил градосовет в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

Этот проект представили повторно, исправив все замечания. В итоге его одобрили.

На улице Христенко планируется строительство современного жилого комплекса с закрытым внутренним пространством. Весь транспорт предлагают сосредоточить в подземных автостоянках. Также особое внимание уделяют озеленению, формированию зон отдыха, а также созданию спортивных, игровых площадок.

Добавим, что на градостроительном совете одобрили еще два проекта, которые обсуждали повторно. Один из них – здание для ремонта и обслуживания автомобилей (Шумакова, 9б). Второй принятый проект – гаражи-стоянки по Павловском тракту, 211.