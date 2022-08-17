Нурлан Сабуров выступит в Барнауле

Комик Сабуров выступит в Барнауле Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

23 августа в 19:00 во Дворце зрелищ и спорта им. Г.С. Титова состоится сольный standup концерт от резидента Standup Шоу на ТНТ Нурлана Сабурова.

Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было. Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю — восхититься, расслабиться и посмеяться от души. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности - в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова.

В 2018 году в эфир ТНТ вышел первый сольный концерт «iQ», в рамках которого Нурлан проехал с гастролями не только всю Россию, но и страны СНГ, Казахстан.

Помимо постоянного участия в проекте Standup Шоу на ТНТ, Нурлан также является ведущим одного из самых популярных юмористических шоу «Что было дальше?» на Youtube.

Приобрести билеты вы можете по ссылке https://nurlansaburov.com/nurlan-saburov-v-barnaule--23-avgusta-2022

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