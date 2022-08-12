В Минприроды назвали возможные причины гибели рыбы в алтайском озере

Скриншот видео телеканала "Толк"

В Минприроды Алтайского края озвучили версии гибели рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе. Об этом сообщает ТАСС.

- Рыбоохрана проводит расследование обстоятельств гибели. Причина - обмеление водоема. Что стало причиной обмеления - надо разбираться, версий много: от техногенных факторов до неблагоприятных климатических условий. На данный момент все водоемы имеют неблагоприятный гидрологический уровень, Обь обмелела, - сказал начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды края Сергей Дегтярь.

Он уточнил, что в числе версий произошедшего также рассматривается халатность арендатора - ОАО "Залесовское".

Ранее была рабочая версия, что бобры плотиной перекрыли ручей, который питал озеро, и закрыли приток воды. Между тем некоторые считают, что причиной стал человеческий фактор: якобы неизвестные открыли задвижку и намеренно обесточили искусственный водоем.