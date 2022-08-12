Бобры или люди: на Алтае расследуют массовую гибель рыбы

Озеро Клубничное. Скриншот ТВ "Толк"

В Алтайском крае продолжается расследование экологической катастрофы – в озере Клубничное в Залесовском районе произошла массовая гибель рыбы.

Из живого осталось только одно название – Клубничное. А озера, как такового, уже нет. Одни винят в этом бобров, другие – бизнес, а страдает экология. Буквально неделю назад еще все было в порядке, а сейчас лужа и дикий запах разлагающейся рыбы.

Озеро находится на балансе муниципалитета, а территория вокруг и гидротехнические сооружение на балансе арендатора - предприятия «Залесовское». Однако когда Клубничное начало мелеть, крайних найти оказалось очень сложно.

Озеро Клубничное. Скриншот ТВ "Толк"

– 4 августа я позвонила в администрацию, сказала, что Клубничное мелеет сильно. Там мне ответили, что разберутся, что это к совхозу относится. До совхоза я два дня не могла дозвониться, - рассказывает жительница села Залесово Зоя Койнова.

Причем такая проблема уже была два года назад: также начала гибнуть рыба, местные жители поднимали панику, но никто из ответственных лиц не среагировал. Задвижку, которая контролирует пропуск воды, арендаторы не отремонтировали, а власти не проконтролировали. В итоге – что случилось, то случилось. Если ущерб оценят как особо крупный, виновнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Проверку начал Следственный комитет. Минприроры и Рыбнадзор тоже отрабатывают причины трагедии. Пока их несколько: человеческий фактор, сломанная задвижка и бобры, якобы они могли построить плотину на ручье, который питал озеро.

– Бобры это уже в крае 7 или 8 раз, когда они вмешиваются в эти дела. У нас из-за них ушёл малый Уткуль. Большой ущерб наносится бобрами, - говорит начальник отдела водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Сергей Дегтярь.

А вот глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев не согласен. Он уверен, что к трагедии на озере приложили руку люди и эту версию тоже стоит рассмотреть.

– Как депутат я направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев. - Для многих, наверное, было бы удобно, если виновниками в экологическом бедствии на Клубничном озере были бы признаны бобры. Но я обращаю внимание на то, что в министерстве даже не было сведений о существовании озера. Ведомству необходимо навести порядок в своих реестрах и проверить состояние всех аналогичных объектов в крае.

Озеро Клубничное. Скриншот ТВ "Толк"

Пока же решается вопрос об утилизации рыбы. Этим должен заниматься арендатор или муниципалитет: ответственные органы пытаются выяснить кто это. Кроме того, все же необходимо отремонтировать задвижку и убрать плотину бобров, если таковая на самом деле есть. Только после этого арендаторы намерены вновь запрудить водоем. Отказываться от него они не намерены, несмотря на ЧП, которое произошло с Клубничным.

Что интересно, экологическая трагедия выявила тот факт, что еще восемь лет назад согласно договору аренды, «Залесовское» должно было перевести прибрежную территорию из земель сельхозназначения на земли рекреационного назначения и развивать здесь туризм. Однако ни то, ни другое не было сделано.

Возникает еще один логичный вопрос: если арендатор не выполнил условие, то почему соглашение с ним не расторгли? Ответа на него нет. Пока же жители села надеются, что когда-нибудь озеро опять появится.

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