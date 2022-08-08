На Алтае в озере спустили воду, в нем погибла вся рыба

Скриншот публикации в телеграм-канале Александра Пластеева

В Залесовском районе в озере Клубничное спустили воду, из-за этого в водоеме погибла вся рыба. Об этом рассказывает глава округа Александр Пластеев в телеграм-канале.

С его слов, уже два года подряд происходит подобная ситуация. Гидротехническое сооружение и территория вокруг озера находятся в аренде у одной из районных компаний. По мнению главы округа, кто-то открывает задвижку и спускает воду.

- Мы должны принимать какие-то кардинальные меры. Будем выяснять, кто это сделал, и решать, что делать, чтобы в дальнейшем такого больше не произошло, - говорит Александр Пластеев.

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